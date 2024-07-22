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Зеленцов Павел Григорьевич

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Зеленцов Григорий Федорович

Мать: Зеленцова Аполлинария Николаевна

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Вениамин Павлович

Мать ребёнка: Зеленцова Александра Леонтьевна

Новосибирск
Рождение ребёнка
24.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленцова Александра Леонтьевна

Россия
Смерть
Неизвестно

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