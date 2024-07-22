Зеленцов Павел Григорьевич
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Вениамин Павлович
Мать ребёнка: Зеленцова Александра Леонтьевна
Новосибирск
Рождение ребёнка
24.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленцова Александра Леонтьевна
Россия
Смерть
Неизвестно