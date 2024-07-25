Зеленцова (Жужгова) Аполлинария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова (Жужгова) Аполлинария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Жужгова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Агния Григорьевна

Отец ребёнка: Зеленцов Григорий Федорович

Воткинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленцов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Зеленцов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Зеленцов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Зеленцов Григорий Федорович

Казахстан
Смерть
Неизвестно

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