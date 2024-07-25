Зеленцова (Жужгова) Аполлинария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Агния Григорьевна
Отец ребёнка: Зеленцов Григорий Федорович
Воткинск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Зеленцов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зеленцов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Зеленцов Григорий Федорович
Казахстан
Смерть
Неизвестно