Зеленцов Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Зеленцова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зеленцова Дарья Петровна
Воткинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Китаева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Зеленцова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Александр Федорович
Мать ребёнка: Зеленцова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленцова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленцова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузовенкова Агрипина Федоровна
Мать ребёнка: Зеленцова Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно