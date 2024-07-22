Афанасьева (Зеленцов) Агния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Зеленцов) Агния Григорьевна

Место рождения

Воткинск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленцов Григорий Федорович

Мать: Зеленцова Аполлинария Николаевна

Воткинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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