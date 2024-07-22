Зеленцова (Ивукова) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова (Ивукова) Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивуков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Александр Федорович

Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Иван Федорович

Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович

Воткинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленцов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Китаева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузовенкова Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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