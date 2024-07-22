Зеленцова (Ивукова) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивуков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Александр Федорович
Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович
Воткинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленцов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Китаева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузовенкова Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зеленцов Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно