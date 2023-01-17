Власов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Николай

Власов Николай

avatar

Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Власов Фодий

Мать: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Власов Филипп

Мать ребёнка: Власова Ксения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Власова Ксения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Секрета

Мать ребёнка: Власова Ксения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Власов Мокий

Мать ребёнка: Власова Ксения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Власов Родион

Мать ребёнка: Власова Ксения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Ксения

Смерть
1855
Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close