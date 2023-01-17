Власов Николай
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Власов Фодий
Мать: Власова ?
Рождение ребёнка
1839
Сын: Власов Филипп
Мать ребёнка: Власова Ксения
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Власова Ксения
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Секрета
Мать ребёнка: Власова Ксения
Рождение ребёнка
1848
Сын: Власов Мокий
Мать ребёнка: Власова Ксения
Рождение ребёнка
1854
Сын: Власов Родион
Мать ребёнка: Власова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Ксения
Смерть
1855