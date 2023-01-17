Власова Ксения
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Власов Филипп
Отец ребёнка: Власов Николай
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Власов Николай
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Секрета
Отец ребёнка: Власов Николай
Рождение ребёнка
1848
Сын: Власов Мокий
Отец ребёнка: Власов Николай
Рождение ребёнка
1854
Сын: Власов Родион
Отец ребёнка: Власов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Николай
Смерть
Неизвестно