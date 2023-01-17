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Власова Ксения

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Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Власов Филипп

Отец ребёнка: Власов Николай

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Власов Николай

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Секрета

Отец ребёнка: Власов Николай

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Власов Мокий

Отец ребёнка: Власов Николай

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Власов Родион

Отец ребёнка: Власов Николай

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Николай

Смерть
Неизвестно
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