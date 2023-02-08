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Власов Филипп

Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Власов Николай

Мать: Власова Ксения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Власов Николай

Мать ребёнка: ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Евфимий

Мать ребёнка: ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Власов Семеон

Мать ребёнка: ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Власов Фалалей

Мать ребёнка: ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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