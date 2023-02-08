Власов Филипп
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Власов Николай
Мать: Власова Ксения
Рождение ребёнка
1865
Сын: Власов Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1870
Сын: Власов Евфимий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1872
Сын: Власов Семеон
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1877
Сын: Власов Фалалей
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно