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Власов Семеон

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Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Власов Филипп

Мать: ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Власова Анастасия

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Власов Артемий

Мать ребёнка: Власова Анастасия

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Власова Анастасия

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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