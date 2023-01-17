Власов Семеон
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Власов Филипп
Мать: ?
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Власова Анастасия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Власов Артемий
Мать ребёнка: Власова Анастасия
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Власова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Анастасия
Смерть
Неизвестно