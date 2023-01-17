Власова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Власов Фодий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Власов Ларион
Отец ребёнка: Власов Фодий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Власов Николай
Отец ребёнка: Власов Фодий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Власов Фодий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Власов Фодий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Фодий
Смерть
Неизвестно