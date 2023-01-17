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Власова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Власов Фодий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Власов Ларион

Отец ребёнка: Власов Фодий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Власов Николай

Отец ребёнка: Власов Фодий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Власов Фодий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Власов Фодий

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Фодий

Смерть
Неизвестно
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