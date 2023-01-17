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Власов Фодий

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Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Власов Минтий

Мать: ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Власов Ларион

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Власов Николай

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова ?

Смерть
Неизвестно
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