Власов Фодий
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Власов Минтий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1795
Рождение ребёнка
1802
Сын: Власов Ларион
Мать ребёнка: Власова ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Власов Николай
Мать ребёнка: Власова ?
Рождение ребёнка
1815
Рождение ребёнка
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова ?
Смерть
Неизвестно