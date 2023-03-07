Гуляевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Гуляевъ Спиридонъ
Мать: Гуляева Марья
Бракосочетание
30.01.1857
Жена: Гуляева Любовь
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гудомарова Евдокія
Мать ребёнка: Гуляева Любовь
Рождение ребёнка
08.03.1859
Сын: Гуляевъ Николай
Мать ребёнка: Гуляева Любовь
Рождение ребёнка
05.08.1860
Дочь: Колбинцева Евдокія
Мать ребёнка: Гуляева Любовь
Рождение ребёнка
13.09.1862
Дочь: Гуляева Надежда
Мать ребёнка: Гуляева Любовь
Рождение ребёнка
26.03.1864
Сын: Гуляевъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Гуляева Любовь
Рождение ребёнка
11.02.1866
Дочь: Агаѳія
Мать ребёнка: Гуляева Любовь
Рождение ребёнка
08.09.1868
Сын: Гуляевъ Иванъ
Мать ребёнка: Гуляева Любовь
Рождение ребёнка
02.04.1870
Сын: Гуляевъ Їосифъ
Мать ребёнка: Гуляева Любовь
Рождение ребёнка
17.03.1872
Дочь: Гуляева Дарія
Мать ребёнка: Гуляева Любовь
Рождение ребёнка
18.07.1874
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Гуляева Любовь
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Воронова Любовь
Мать ребёнка: Гуляева Любовь
Рождение ребёнка
13.04.1879
Сын: Гуляевъ Аристархъ
Мать ребёнка: Гуляева Любовь