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Гуляевъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Гуляевъ Спиридонъ

Мать: Гуляева Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Гуляева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гудомарова Евдокія

Мать ребёнка: Гуляева Любовь

Рождение ребёнка
08.03.1859

Сын: Гуляевъ Николай

Мать ребёнка: Гуляева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1860

Дочь: Колбинцева Евдокія

Мать ребёнка: Гуляева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1862

Дочь: Гуляева Надежда

Мать ребёнка: Гуляева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1864

Сын: Гуляевъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Гуляева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1866

Дочь: Агаѳія

Мать ребёнка: Гуляева Любовь

Рождение ребёнка
08.09.1868

Сын: Гуляевъ Иванъ

Мать ребёнка: Гуляева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1870

Сын: Гуляевъ Їосифъ

Мать ребёнка: Гуляева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1872

Дочь: Гуляева Дарія

Мать ребёнка: Гуляева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1874

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Гуляева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Воронова Любовь

Мать ребёнка: Гуляева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1879

Сын: Гуляевъ Аристархъ

Мать ребёнка: Гуляева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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