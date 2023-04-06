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Гуляевъ Спиридонъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.12.1802

Дата смерти

17.07.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1802

Отец: Гуляевъ Федоръ

Мать: Гуляева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гуляевъ Андрей

Мать ребёнка: Гуляева Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Гуляевъ Иванъ

Мать ребёнка: Гуляева Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1836

Дочь: Чугранова Дарья

Мать ребёнка: Гуляева Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Гуляева Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1840

Сын: Гуляевъ Максимъ

Мать ребёнка: Гуляева Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Марья

Смерть
17.07.1849
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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