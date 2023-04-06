Гуляевъ Спиридонъ
Место рождения
Дата рождения13.12.1802
Дата смерти17.07.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1802
Отец: Гуляевъ Федоръ
Мать: Гуляева Наталья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гуляевъ Андрей
Мать ребёнка: Гуляева Марья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гуляевъ Иванъ
Мать ребёнка: Гуляева Марья
Рождение ребёнка
12.03.1836
Дочь: Чугранова Дарья
Мать ребёнка: Гуляева Марья
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Гуляева Марья
Рождение ребёнка
07.08.1840
Сын: Гуляевъ Максимъ
Мать ребёнка: Гуляева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляева Марья
Смерть
17.07.1849