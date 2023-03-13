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(Гуляева) Агаѳія
(Гуляева) Агаѳія
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.02.1866
Пол
Женский
Отец
Гуляевъ Иванъ
1832 г.р.
Мать
Гуляева (Кувшинова) Любовь
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1866
Отец:
Гуляевъ Иванъ
Мать:
Гуляева Любовь
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