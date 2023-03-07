Гуляева (Кувшинова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуляева (Кувшинова) Любовь

Гуляева (Кувшинова) Любовь

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1838

Отец: Кувшиновъ Константинъ

Мать: Кувшинова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Гуляевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гудомарова Евдокія

Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ

Рождение ребёнка
08.03.1859

Сын: Гуляевъ Николай

Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1860

Дочь: Колбинцева Евдокія

Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1862

Дочь: Гуляева Надежда

Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1864

Сын: Гуляевъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1866

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ

Рождение ребёнка
08.09.1868

Сын: Гуляевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1870

Сын: Гуляевъ Їосифъ

Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1872

Дочь: Гуляева Дарія

Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1874

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Воронова Любовь

Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1879

Сын: Гуляевъ Аристархъ

Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close