Гуляева (Кувшинова) Любовь
Место рождения
Дата рождения15.09.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1838
Отец: Кувшиновъ Константинъ
Мать: Кувшинова Варвара
Бракосочетание
30.01.1857
Муж: Гуляевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гудомарова Евдокія
Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.03.1859
Сын: Гуляевъ Николай
Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.08.1860
Дочь: Колбинцева Евдокія
Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.09.1862
Дочь: Гуляева Надежда
Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.03.1864
Сын: Гуляевъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.02.1866
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.09.1868
Сын: Гуляевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.04.1870
Сын: Гуляевъ Їосифъ
Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.03.1872
Дочь: Гуляева Дарія
Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.07.1874
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Воронова Любовь
Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.04.1879
Сын: Гуляевъ Аристархъ
Отец ребёнка: Гуляевъ Иванъ