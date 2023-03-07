Воронова (Гуляева) Любовь
Место рождения
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Гуляевъ Иванъ
Мать: Гуляева Любовь
Бракосочетание
08.01.1896
Муж: Вороновъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
03.01.1897
Дочь: Крыгина Татьяна
Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
10.03.1898
Сын: Вороновъ Александръ
Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
30.10.1902
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
09.04.1904
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
06.04.1907
Дочь: Воронова Агафья
Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
08.04.1908
Дочь: Воронова Агафья
Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
09.05.1912
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
12.01.1915
Сын: Вороновъ Степанъ
Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
02.08.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ