Воронова (Гуляева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Гуляева) Любовь

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Гуляевъ Иванъ

Мать: Гуляева Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.01.1896

Муж: Вороновъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1897

Дочь: Крыгина Татьяна

Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1898

Сын: Вороновъ Александръ

Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1902

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1907

Дочь: Воронова Агафья

Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1908

Дочь: Воронова Агафья

Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1912

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1915

Сын: Вороновъ Степанъ

Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вороновъ Їоаннъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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