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Вороновъ Їоаннъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.03.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1870

Отец: Вороновъ Кузьма

Мать: Воронова (Евдокимова) Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.01.1896

Жена: Воронова (Гуляева) Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1897

Дочь: Крыгина (Воронова) Татьяна

Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1898

Сын: Вороновъ Александръ

Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1902

Дочь: (Воронова) Александра

Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1904

Дочь: (Воронова) Анастасия

Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1907

Дочь: Воронова Агафья

Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1908

Дочь: Воронова Агафья

Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1912

Дочь: (Воронова) Клавдия

Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1915

Сын: Вороновъ Степанъ

Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1915

Дочь: (Воронова) Анна

Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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