Вороновъ Їоаннъ
Место рождения
Дата рождения08.03.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1870
Отец: Вороновъ Кузьма
Бракосочетание
08.01.1896
Рождение ребёнка
03.01.1897
Дочь: Крыгина (Воронова) Татьяна
Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь
Рождение ребёнка
10.03.1898
Сын: Вороновъ Александръ
Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь
Рождение ребёнка
30.10.1902
Дочь: (Воронова) Александра
Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь
Рождение ребёнка
09.04.1904
Дочь: (Воронова) Анастасия
Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь
Рождение ребёнка
06.04.1907
Дочь: Воронова Агафья
Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь
Рождение ребёнка
08.04.1908
Дочь: Воронова Агафья
Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь
Рождение ребёнка
09.05.1912
Дочь: (Воронова) Клавдия
Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь
Рождение ребёнка
12.01.1915
Сын: Вороновъ Степанъ
Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь
Рождение ребёнка
02.08.1915
Дочь: (Воронова) Анна
Мать ребёнка: Воронова (Гуляева) Любовь