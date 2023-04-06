Вороновъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Вороновъ Гаврила
Мать: Воронова Марья
Бракосочетание
12.07.1861
Жена: Воронова Василиса
Рождение ребёнка
04.05.1862
Сын: Вороновъ Николай
Мать ребёнка: Воронова Василиса
Рождение ребёнка
03.06.1865
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Воронова Василиса
Рождение ребёнка
20.10.1866
Дочь: Крыгина Прасковья
Мать ребёнка: Воронова Василиса
Рождение ребёнка
25.09.1868
Дочь: Воронова Ефросинія
Мать ребёнка: Воронова Василиса
Рождение ребёнка
08.03.1870
Сын: Вороновъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Воронова Василиса