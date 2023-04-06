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Вороновъ Кузьма

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Вороновъ Гаврила

Мать: Воронова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.07.1861

Жена: Воронова Василиса

Рождение ребёнка
04.05.1862

Сын: Вороновъ Николай

Мать ребёнка: Воронова Василиса

Рождение ребёнка
03.06.1865

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Воронова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1866

Дочь: Крыгина Прасковья

Мать ребёнка: Воронова Василиса

Рождение ребёнка
25.09.1868

Дочь: Воронова Ефросинія

Мать ребёнка: Воронова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1870

Сын: Вороновъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Воронова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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