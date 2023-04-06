Вороновъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Вороновъ Гаврила
Мать: Воронова Марья
Бракосочетание
?.01.1837
Жена: Воронова Маремьяна
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Воронова Маремьяна
Рождение ребёнка
02.11.1841
Дочь: Крыгина Настасья
Мать ребёнка: Воронова Маремьяна
Рождение ребёнка
29.12.1845
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Воронова Маремьяна
Рождение ребёнка
09.11.1848
Дочь: Квашенникова Стефанида
Мать ребёнка: Воронова Маремьяна
Рождение ребёнка
17.01.1851
Сын: Вороновъ Григорій
Мать ребёнка: Воронова Маремьяна
Рождение ребёнка
27.03.1854
Сын: Вороновъ Кириллъ
Мать ребёнка: Воронова Маремьяна