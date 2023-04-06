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Вороновъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Вороновъ Гаврила

Мать: Воронова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Жена: Воронова Маремьяна

Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Воронова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1841

Дочь: Крыгина Настасья

Мать ребёнка: Воронова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1845

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Воронова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1848

Дочь: Квашенникова Стефанида

Мать ребёнка: Воронова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1851

Сын: Вороновъ Григорій

Мать ребёнка: Воронова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1854

Сын: Вороновъ Кириллъ

Мать ребёнка: Воронова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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