Вороновъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1862
Отец: Вороновъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воронова) Васса
Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина
Бракосочетание
10.02.1884
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Тарасова (Воронова) Елена
Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина
Рождение ребёнка
05.12.1888
Сын: Вороновъ Степанъ
Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина
Рождение ребёнка
23.10.1891
Сын: Вороновъ Иванъ
Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина
Рождение ребёнка
21.11.1893
Сын: Вороновъ Александръ
Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина
Рождение ребёнка
03.05.1896
Сын: Вороновъ Николай
Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина
Рождение ребёнка
15.03.1899
Дочь: (Воронова) Дарья
Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина
Рождение ребёнка
1900
Сын: Вороновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина
Рождение ребёнка
21.11.1901
Сын: Вороновъ Романъ
Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина