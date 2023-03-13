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Вороновъ Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1862

Отец: Вороновъ Кузьма

Мать: Воронова (Евдокимова) Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воронова) Васса

Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина

Бракосочетание
10.02.1884

Жена: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Тарасова (Воронова) Елена

Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина

Рождение ребёнка
05.12.1888

Сын: Вороновъ Степанъ

Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1891

Сын: Вороновъ Иванъ

Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1893

Сын: Вороновъ Александръ

Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1896

Сын: Вороновъ Николай

Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1899

Дочь: (Воронова) Дарья

Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Вороновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина

Рождение ребёнка
21.11.1901

Сын: Вороновъ Романъ

Мать ребёнка: Воронова (Юнцева) Ольга Ильина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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