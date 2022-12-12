Эйхгорн Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения15.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1986
Бракосочетание
10.03.2011
Рождение ребёнка
30.07.2011
Сын: Эйхгорн Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Эйхгорн Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
26.06.2016
Сын: Эйхгорн Роман Вячеславович
Отец ребёнка: Эйхгорн Вячеслав Александрович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край