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Эйхгорн Галина Александровна

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Место рождения

Мокруша, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

15.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1986

Отец: Анциферов Александр Григорьевич

Мать: Анциферова Людмила Александровна

Мокруша, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
10.03.2011

Муж: Эйхгорн Вячеслав Александрович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.07.2011

Сын: Эйхгорн Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Эйхгорн Вячеслав Александрович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.06.2016

Сын: Эйхгорн Роман Вячеславович

Отец ребёнка: Эйхгорн Вячеслав Александрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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