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Эйхгорн Вячеслав Александрович

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Место рождения

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1985

Отец: Эйхгорн Александр Андреевич

Мать: Эйхгорн Любовь Степановна

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
10.03.2011

Жена: Эйхгорн Галина Александровна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.07.2011

Сын: Эйхгорн Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Эйхгорн Галина Александровна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.06.2016

Сын: Эйхгорн Роман Вячеславович

Мать ребёнка: Эйхгорн Галина Александровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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