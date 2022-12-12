Эйхгорн Вячеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения25.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1985
Бракосочетание
10.03.2011
Рождение ребёнка
30.07.2011
Сын: Эйхгорн Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Эйхгорн Галина Александровна
Рождение ребёнка
26.06.2016
Сын: Эйхгорн Роман Вячеславович
Мать ребёнка: Эйхгорн Галина Александровна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край