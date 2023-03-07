Эйхгорн Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1957
Отец: Эйхгорн Андрей
Мать: Эйхгорн Фрида
Рождение ребёнка
03.11.1980
Дочь: Фирсова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Эйхгорн Любовь Степановна
Рождение ребёнка
25.04.1985
Сын: Эйхгорн Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Эйхгорн Любовь Степановна
Бракосочетание
Неизвестно