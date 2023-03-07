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Эйхгорн Александр Андреевич

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Место рождения

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

05.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1957

Отец: Эйхгорн Андрей

Мать: Эйхгорн Фрида

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.11.1980

Дочь: Фирсова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Эйхгорн Любовь Степановна

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.04.1985

Сын: Эйхгорн Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Эйхгорн Любовь Степановна

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйхгорн Любовь Степановна

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