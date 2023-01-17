Эйхгорн Фрида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1957
Сын: Эйхгорн Александр Андреевич
Отец ребёнка: Эйхгорн Андрей
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эйхгорн Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Эйхгорн Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эйхгорн Андрей