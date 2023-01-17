Эйхгорн Фрида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйхгорн Фрида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1957

Сын: Эйхгорн Александр Андреевич

Отец ребёнка: Эйхгорн Андрей

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эйхгорн Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Эйхгорн Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эйхгорн Андрей

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