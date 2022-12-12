город Заозерный, город Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Заозерный

Рыбинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Канский округ
659Троицко-Заозерное, с. каз.при рч. Барге.9920150347378Церковь православная 1.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Троицко-Заозерновская волость
1289Троицко-Заозерное, с., на р. Барге; церк. Иоанно-Богословск.; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; р. у. б.; кредит. т-во; каз. в. л. № 118; хлеб.-з. маг.; баз. по пятн.282930930

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Рыбинский район
12131Заозерныйгород55°58'94°43'N-46-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Рыбинский муниципальный район, Городское поселение город Заозерный
4647101001г Заозерный#Н/Д
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