Фирсова (Эйхгорн) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова (Эйхгорн) Татьяна Александровна

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Место рождения

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

03.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1980

Отец: Эйхгорн Александр Андреевич

Мать: Эйхгорн Любовь Степановна

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
2020

Дочь: Фирсова Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Фирсов Алексей

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирсова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Фирсов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирсова Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Фирсов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Алексей

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