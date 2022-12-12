Фирсова (Эйхгорн) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения03.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1980
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Фирсова Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Фирсов Алексей
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Фирсов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсова Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Фирсов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фирсов Алексей