Фирсов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Фирсова Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: Фирсова Татьяна Александровна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Фирсова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсова Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Фирсова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно