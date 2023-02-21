Фирсов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Фирсова Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: Фирсова Татьяна Александровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирсова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Фирсова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирсова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Фирсова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова Татьяна Александровна

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