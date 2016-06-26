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Эйхгорн Роман Вячеславович
Эйхгорн Роман Вячеславович
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
26.06.2016
Пол
Мужской
Отец
Эйхгорн Вячеслав Александрович
1985 г.р.
Мать
Эйхгорн Галина Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2016
Отец:
Эйхгорн Вячеслав Александрович
Мать:
Эйхгорн Галина Александровна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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