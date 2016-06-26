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Эйхгорн Роман Вячеславович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

26.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2016

Отец: Эйхгорн Вячеслав Александрович

Мать: Эйхгорн Галина Александровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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