Анциферова (Никифорова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анциферова (Никифорова) Людмила Александровна

Место рождения

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

30.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1962

Отец: Никифоров Александр Петрович

Мать: Никифорова Екатерина Ивановна

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
12.04.1980

Муж: Анциферов Александр Григорьевич

Большая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.01.1981

Дочь: Анциферова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Анциферов Александр Григорьевич

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.02.1986

Дочь: Эйхгорн Галина Александровна

Отец ребёнка: Анциферов Александр Григорьевич

Мокруша, Канский муниципальный район, Красноярский край
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