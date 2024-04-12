Анциферова (Никифорова) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения30.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1962
Бракосочетание
12.04.1980
Большая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.01.1981
Дочь: Анциферова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Анциферов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
15.02.1986
Дочь: Эйхгорн Галина Александровна
Отец ребёнка: Анциферов Александр Григорьевич
Мокруша, Канский муниципальный район, Красноярский край