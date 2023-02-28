Анциферов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1957
Бракосочетание
12.04.1980
Большая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.01.1981
Дочь: Анциферова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Анциферова Людмила Александровна
Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.02.1986
Дочь: Эйхгорн Галина Александровна
Мать ребёнка: Анциферова Людмила Александровна
Мокруша, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анциферова Людмила