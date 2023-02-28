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Анциферов Александр Григорьевич

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Место рождения

Терское, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

07.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1957

Отец: Анциферов Григорий Капидонович

Мать: Анциферова Мария Романовна

Терское, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
12.04.1980

Жена: Анциферова Людмила Александровна

Большая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.01.1981

Дочь: Анциферова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Анциферова Людмила Александровна

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.02.1986

Дочь: Эйхгорн Галина Александровна

Мать ребёнка: Анциферова Людмила Александровна

Мокруша, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анциферова Людмила

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