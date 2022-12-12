Анциферова (Хомякова) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анциферова (Хомякова) Мария Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1926

Отец: Хомяков Роман Игнатьевич

Мать: Хомякова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
07.11.1957

Сын: Анциферов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Анциферов Григорий Капидонович

Терское, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анциферов Григорий Капидонович

Смерть
Неизвестно
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