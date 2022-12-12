Анциферова (Хомякова) Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1926
Отец: Хомяков Роман Игнатьевич
Мать: Хомякова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
07.11.1957
Сын: Анциферов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Анциферов Григорий Капидонович
Терское, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно