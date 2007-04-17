Никифорова (Спиридонова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.04.1931
Дата смерти17.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1931
Рождение ребёнка
27.10.1951
Дочь: Пугачёва Вера Александровна
Отец ребёнка: Никифоров Александр Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1953
Дочь: Овсейчук Любовь Александровна
Отец ребёнка: Никифоров Александр Петрович
Рождение ребёнка
05.07.1955
Сын: Никифоров Пётр Александрович
Отец ребёнка: Никифоров Александр Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1958
Сын: Никифоров Александр Александрович
Отец ребёнка: Никифоров Александр Петрович
Рождение ребёнка
13.10.1960
Сын: Никифоров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Никифоров Александр Петрович
Рождение ребёнка
30.01.1962
Дочь: Анциферова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Никифоров Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2007