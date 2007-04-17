Никифорова (Спиридонова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Спиридонова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.04.1931

Дата смерти

17.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1931

Отец: Спиридонов Иван Павлович

Мать: Спиридонова Дарья Николаевна

Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.10.1951

Дочь: Пугачёва Вера Александровна

Отец ребёнка: Никифоров Александр Петрович

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.12.1953

Дочь: Овсейчук Любовь Александровна

Отец ребёнка: Никифоров Александр Петрович

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.07.1955

Сын: Никифоров Пётр Александрович

Отец ребёнка: Никифоров Александр Петрович

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.03.1958

Сын: Никифоров Александр Александрович

Отец ребёнка: Никифоров Александр Петрович

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.10.1960

Сын: Никифоров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Никифоров Александр Петрович

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.01.1962

Дочь: Анциферова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Никифоров Александр Петрович

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Александр Петрович

Смерть
17.04.2007
Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
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