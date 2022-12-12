село Апано-Ключи, село Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Апано-Ключи

Абанский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Канский округ
733Апанская (Заимка), д. каз.при рч. Апане.85175208087
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Абанская волость
806Ключинская (Апан), д., на руч. Апане; церк. Никольск. [1]; хлеб.-з. маг.6326024023

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Абанский район
86584Апано-Ключисело56°52'96°14'O-47-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Абанский муниципальный район, Сельское поселение Апано-Ключинский сельсовет
4601402101с Апано-Ключи#Н/Д
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