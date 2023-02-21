Спиридонова (Рыбакова) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Рыбакова) Дарья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1908

Отец: Рыбаков Николай

Мать: Рыбакова Акулина

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Карташова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович

Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.04.1931

Дочь: Никифорова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович

Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.07.1938

Дочь: Спиридонова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Спиридонов Николай Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович

Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.01.1942

Сын: Спиридонов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович

Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1944

Сын: Спиридонов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович

Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1947

Сын: Спиридонов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович

Рождение ребёнка
06.06.1951

Дочь: Карапчук Нина Ивановна

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
Апано-Ключи, Абанский муниципальный район, Красноярский край
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