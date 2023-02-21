Спиридонова (Рыбакова) Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1908
Отец: Рыбаков Николай
Мать: Рыбакова Акулина
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Карташова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович
Рождение ребёнка
10.04.1931
Дочь: Никифорова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович
Рождение ребёнка
07.07.1938
Дочь: Спиридонова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович
Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1940
Сын: Спиридонов Николай Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович
Рождение ребёнка
07.01.1942
Сын: Спиридонов Валерий Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Спиридонов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Спиридонов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович
Рождение ребёнка
06.06.1951
Дочь: Карапчук Нина Ивановна
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно