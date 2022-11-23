Рыбакова (Дергачёва) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Дергачёва) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1908

Дочь: Спиридонова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Рыбаков Николай

Рождение ребёнка
09.03.1908

Дочь: Спиридонова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Рыбаков Николай

Смерть
Неизвестно
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