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Никифоров Александр Александрович

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Место рождения

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.03.1958

Дата смерти

10.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1958

Отец: Никифоров Александр Петрович

Мать: Никифорова Екатерина Ивановна

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1978

Сын: Никифоров Иван Александрович

Мать ребёнка: Никифорова Наталья

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Наталья

Смерть
10.04.2008
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край
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