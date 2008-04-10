Никифоров Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения01.03.1958
Дата смерти10.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1958
Рождение ребёнка
1978
Сын: Никифоров Иван Александрович
Мать ребёнка: Никифорова Наталья
Назарово, город Назарово, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Наталья
Смерть
10.04.2008
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край