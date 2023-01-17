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Никифоров Иван Александрович
Никифоров Иван Александрович
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Место рождения
Назарово
, город Назарово, Красноярский край
Дата рождения
1978
Пол
Мужской
Отец
Никифоров Александр Александрович
1958 г.р.
Мать
Никифорова Наталья
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец:
Никифоров Александр Александрович
Мать:
Никифорова Наталья
Назарово
, город Назарово, Красноярский край
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