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Никифоров Иван Александрович

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Место рождения

Назарово, город Назарово, Красноярский край

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Никифоров Александр Александрович

Мать: Никифорова Наталья

Назарово, город Назарово, Красноярский край
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