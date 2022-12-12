Никифоров Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Пётр Александрович

Никифоров Пётр Александрович

avatar

Место рождения

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

05.07.1955

Дата смерти

02.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1955

Отец: Никифоров Александр Петрович

Мать: Никифорова Екатерина Ивановна

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.08.1978

Дочь: Никифорова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Никифорова Светлана

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.10.1985

Дочь: Никифорова Мария Петровна

Мать ребёнка: Никифорова Светлана

Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Светлана

Смерть
02.01.1994
Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close