Никифоров Пётр Александрович
Место рождения
Дата рождения05.07.1955
Дата смерти02.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1955
Рождение ребёнка
13.08.1978
Дочь: Никифорова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Никифорова Светлана
Рождение ребёнка
?.10.1985
Дочь: Никифорова Мария Петровна
Мать ребёнка: Никифорова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Светлана
Смерть
02.01.1994