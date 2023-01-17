Никифорова (Грищенко) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1974
Сын: Грищенко Николай
Отец ребёнка: не указан
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.08.1978
Дочь: Никифорова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Александрович
Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.10.1985
Дочь: Никифорова Мария Петровна
Отец ребёнка: Никифоров Пётр Александрович
Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно