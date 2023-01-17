Никифорова (Грищенко) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Грищенко) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1974

Сын: Грищенко Николай

Отец ребёнка: не указан

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.08.1978

Дочь: Никифорова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Александрович

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.10.1985

Дочь: Никифорова Мария Петровна

Отец ребёнка: Никифоров Пётр Александрович

Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Пётр Александрович

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