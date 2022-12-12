Петров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
19.10.1841 ст.
Отец: Петров Василий
Мать: Петрова Васса Корниловна
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Бракосочетание
20.01.1863 ст.
Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Монастырское (ныне Калинино)
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Петров Иван Иванович
Мать ребёнка: Петрова Евгения Иакинфовна
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.
Мать ребёнка: Петрова Евгения Иакинфовна
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Смерть
Неизвестно