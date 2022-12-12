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Петров Иван Васильевич

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

19.10.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1841 ст.

Отец: Петров Василий

Мать: Петрова Васса Корниловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Бракосочетание
20.01.1863 ст.

Жена: Петрова Евгения Иакинфовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Монастырское (ныне Калинино)
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Петров Иван Иванович

Мать ребёнка: Петрова Евгения Иакинфовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.

Сын: Петров Павел Иванович

Мать ребёнка: Петрова Евгения Иакинфовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Смерть
Неизвестно
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