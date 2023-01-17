Петрова (Гладышева) Васса Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Гладышева) Васса Корниловна

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1790 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Гладышев Корнил Федорович

Мать: Гладышева Татьяна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
?.02.1835

Муж: Петров Василий

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Монастырское (ныне Калинино)
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Петров Дормидонт Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
19.10.1841 ст.

Сын: Петров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Петров Никита Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Петрова Макрина Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Петрова Эпистимия Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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