Петрова (Гладышева) Васса Корниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: Гладышев Корнил Федорович
Мать: Гладышева Татьяна
Бракосочетание
?.02.1835
Муж: Петров Василий
Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Монастырское (ныне Калинино)
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Петров Дормидонт Васильевич
Отец ребёнка: Петров Василий
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
19.10.1841 ст.
Отец ребёнка: Петров Василий
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Отец ребёнка: Петров Василий
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Петрова Макрина Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Петрова Эпистимия Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий
Смерть
Неизвестно