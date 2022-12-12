Петров Василий
Место рожденияТагаурское общество, Осетия, Российская Империя
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиОколо 1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Тагаурское общество, Осетия, Российская Империя
Осетин-иронец. После 1830 года был направлен в ссылку в Успенскую волость Нерчинского уезда Забайкалья, где принял крещение и стал Василием Петровым. Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Бракосочетание
?.02.1835
Жена: Петрова Васса Корниловна
Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Монастырское (ныне Калинино)
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Петров Дормидонт Васильевич
Мать ребёнка: Петрова Васса Корниловна
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
19.10.1841 ст.
Мать ребёнка: Петрова Васса Корниловна
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Мать ребёнка: Петрова Васса Корниловна
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Петрова Макрина Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Васса Корниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Дочь: Петрова Эпистимия Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Васса Корниловна
Смерть
Около 1882