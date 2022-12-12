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Петров Василий

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Место рождения

Тагаурское общество, Осетия, Российская Империя

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Около 1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Тагаурское общество, Осетия, Российская Империя
Осетин-иронец. После 1830 года был направлен в ссылку в Успенскую волость Нерчинского уезда Забайкалья, где принял крещение и стал Василием Петровым. Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Бракосочетание
?.02.1835

Жена: Петрова Васса Корниловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Монастырское (ныне Калинино)
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Петров Дормидонт Васильевич

Мать ребёнка: Петрова Васса Корниловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
19.10.1841 ст.

Сын: Петров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Петрова Васса Корниловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Петров Никита Васильевич

Мать ребёнка: Петрова Васса Корниловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Петрова Макрина Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Васса Корниловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Дочь: Петрова Эпистимия Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Васса Корниловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Около 1882
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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