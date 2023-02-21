Гладышева Татьяна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Петрова Васса Корниловна
Отец ребёнка: Гладышев Корнил Федорович
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно