Петрова (Некрасова) Евгения Иакинфовна
Место рождения
Дата рождения24.12.1842 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1842 ст.
Бракосочетание
20.01.1863 ст.
Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Монастырское (ныне Калинино)
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Петров Иван Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.
Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Смерть
После 1917