Петрова (Некрасова) Евгения Иакинфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Некрасова) Евгения Иакинфовна

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

24.12.1842 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1842 ст.

Отец: Некрасов Иакинф Стефанович

Мать: Некрасова Марфа Захаровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
20.01.1863 ст.

Муж: Петров Иван Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Монастырское (ныне Калинино)
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Петров Иван Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Рождение ребёнка
13.11.1881 ст.

Сын: Петров Павел Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Смерть
После 1917
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