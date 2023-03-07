Петров Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1881 ст.
Дата смерти20.11.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.11.1881 ст.
Отец: Петров Иван Васильевич
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Бракосочетание
04.11.1907 ст.
Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Монастырское (ныне Калинино)
Рождение ребёнка
07.04.1909 ст.
Мать ребёнка: Петрова Мелания Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Мать ребёнка: Петрова Мелания Афанасьевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Петрова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Петрова Мелания Афанасьевна
Рождение ребёнка
06.12.1920
Мать ребёнка: Петрова Мелания Афанасьевна
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Смерть
20.11.1965