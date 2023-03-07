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Петров Павел Иванович

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

13.11.1881 ст.

Дата смерти

20.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1881 ст.

Отец: Петров Иван Васильевич

Мать: Петрова Евгения Иакинфовна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Бракосочетание
04.11.1907 ст.

Жена: Петрова Мелания Афанасьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Монастырское (ныне Калинино)
Рождение ребёнка
07.04.1909 ст.

Сын: Петров Семен Павлович

Мать ребёнка: Петрова Мелания Афанасьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Петров Николай Павлович

Мать ребёнка: Петрова Мелания Афанасьевна

Приисковый, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Петрова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Петрова Мелания Афанасьевна

Приисковый, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.12.1920

Сын: Петров Михаил Павлович

Мать ребёнка: Петрова Мелания Афанасьевна

Приисковый, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Y-ДНК: G2a1 GG332 FT156449
Смерть
20.11.1965
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