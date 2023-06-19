Хегстрем (Горбатова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хегстрем (Горбатова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Горбатов Петр Ильич

Мать: Горбатова Елизавета?

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Хегстрем Ангелина Михайловна

Отец ребёнка: Хегстрем Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
12.05.1923

Сын: Хегстрем Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Хегстрем Михаил Владимирович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Кузнецова Майя Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1996
Тула, город Тула, Тульская область