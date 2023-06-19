Хегстрем (Горбатова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Горбатов Петр Ильич
Мать: Горбатова Елизавета?
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Хегстрем Ангелина Михайловна
Отец ребёнка: Хегстрем Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
12.05.1923
Сын: Хегстрем Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Хегстрем Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Кузнецова Майя Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1996