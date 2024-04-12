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Горбатов Петр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

197

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Хегстрем Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Горбатова Елизавета?

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1908

Сын: Горбатов Кронид Петрович

Мать ребёнка: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Горбатов Леонид Петрович

Мать ребёнка: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатова Антонина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатова Ангелина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
197
Рождение
1884

Отец: Горбатов Илья

Мать: не указана

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