Горбатов Петр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти197
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Хегстрем Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Горбатова Елизавета?
Рождение ребёнка
06.08.1908
Рождение ребёнка
1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатова Антонина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатова Ангелина Петровна
Смерть
197
Рождение
1884
Отец: Горбатов Илья