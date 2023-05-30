Горбатова Елизавета?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатов Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатов Каранид Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатова Антонина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбатова Ангелина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Хегстрем (Горбатова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Горбатов Петр Ильич
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно