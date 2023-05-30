Горбатова Елизавета? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатова Елизавета?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатов Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатов Каранид Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатова Антонина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбатова Ангелина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Хегстрем (Горбатова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Горбатов Петр Ильич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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