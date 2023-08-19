Кузнецова (Лазуткина) Майя Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Лазуткина) Майя Владимировна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Лазуткин Владимир

Мать: Хегстрем Екатерина Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
25.01.1959

Дочь: Кузнецова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1961

Сын: Кузнецов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Владимир

Смерть
2001
Подольск, Подольск, Московская область
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