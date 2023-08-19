Кузнецова (Лазуткина) Майя Владимировна
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти2001
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Лазуткин Владимир
Рождение ребёнка
25.01.1959
Дочь: Кузнецова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир
Рождение ребёнка
27.05.1961
Сын: Кузнецов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Владимир
Смерть
2001