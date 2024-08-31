Шоликъ Данiiл Максимовъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1815 и 1821
Дата смерти03.08.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1821
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шоликъ Марiя Стефанова
Рождение ребёнка
27.12.1842
Дочь: Шоликъ Евгенiя Данiiлова
Мать ребёнка: Шоликъ Марiя Стефанова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шоликъ Емелiанъ Данiiловъ
Мать ребёнка: Шоликъ Марiя Стефанова
Бракосочетание
05.05.1861
Рождение ребёнка
Около 19.11.1862
Мать ребёнка: Шоликъ (Яременкова) Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
27.11.1869
Дочь: Шоликъ Екатерина Данiiлова
Мать ребёнка: Шоликъ (Яременкова) Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
09.10.1873
Мать ребёнка: Шоликъ (Яременкова) Стефанида Яковлева
Смерть
03.08.1890