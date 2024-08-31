Шоликъ Данiiл Максимовъ Между 1815 и 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ Данiiл Максимовъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1815 и 1821

Дата смерти

03.08.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1821

Отец: Шоликъ Максимъ Харитоновъ

Мать: Шоликъ Екатерина Iаковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шоликъ Марiя Стефанова

Рождение ребёнка
27.12.1842

Дочь: Шоликъ Евгенiя Данiiлова

Мать ребёнка: Шоликъ Марiя Стефанова

Головеньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шоликъ Емелiанъ Данiiловъ

Мать ребёнка: Шоликъ Марiя Стефанова

Бракосочетание
05.05.1861

Жена: Шоликъ (Яременкова) Стефанида Яковлева

Рождение ребёнка
Около 19.11.1862

Сын: Шоликъ Роман Данiiлов

Мать ребёнка: Шоликъ (Яременкова) Стефанида Яковлева

Головеньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.11.1869

Дочь: Шоликъ Екатерина Данiiлова

Мать ребёнка: Шоликъ (Яременкова) Стефанида Яковлева

Рождение ребёнка
09.10.1873

Сын: Шоликъ Iаковъ Данiiлов

Мать ребёнка: Шоликъ (Яременкова) Стефанида Яковлева

Смерть
03.08.1890
Головеньки, Чернігівська область

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